В Челябинске водителей большегрузов начали штрафовать за проезд по плотине

Правоохранители следят за соблюдением требований запрещающего знака

Сотрудники Госавтоинспекции начали нести службу в районе плотины Шершневского водохранилища. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, инспекторы будут следить за грузовиками, которые попытаются проехать по дороге, проходящей через плотину. Экипажи будут находиться как на самом водохранилище, так и на пересечении Университетской Набережной — Пустового (в районе коттеджного поселка Благодатово).

Дело в том, что на этих участках установлены дорожные знаки 3.4 ПДД РФ, которые запрещают движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. В ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. За нарушение может грозить штраф.

«За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по статье 12.16 КоАП РФ — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств», — пояснили в ГИБДД Челябинска.

Осенью прошлого года в ведомстве уже предупреждали, что будут штрафовать водителей большегрузов на 500 рублей за проезд по плотине, а также по улицам Худякова и Университетской Набережной (от Академика Королева до Худякова). Кроме того, на всех этих участках установлены камеры. Ранее власти заявляли, что знаки, запрещающие движение грузовиков, появились для того, чтобы «тяжеловесы» не портили новое дорожное покрытие.