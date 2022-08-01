В Челябинске приступают к ремонту плотины и дамбы Шершневского водохранилища

Работы начнутся уже на этой неделе

В Челябинске в начале августа начнется ремонт плотины и дамбы Шершневского водохранилища. Сейчас на объекте проходят подготовительные работы. Об этом 1 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Мы предусмотрели ремонт сооружений плотины и дамбы Шершневского водохранилища. Эта работа уже начнется после 5 августа. Сейчас ведутся подготовительные работы и отработка проекта организации дорожного движения, чтобы минимизировать пробки», — рассказал Андрей Ксензов.

Кроме того, на сегодняшний день прорабатывается вопрос продолжения строительства участка дороги по улице Братьев Кашириных.

На минувшей неделе в Челябинске начали капитальный ремонт улицы Худякова. В результате дорога станет шестиполосной. По контракту работы должны быть завершены в августе следующего года.