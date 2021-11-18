Товарооборот между Челябинской областью и Узбекистаном вырос на 80%

Стороны налаживают промышленное сотрудничество

С января по сентябрь 2021 года товарооборот между Челябинской областью и Республикой Узбекистан увеличился более чем на 80% и составил 493 млн долларов. Такого результата удалось добиться благодаря усилиям правительств обоих регионов по созданию комфортных условий для бизнеса. Об этом заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук рассказал на панельной сессии «Промышленность — перспективы двустороннего сотрудничества» Второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

«Укрепление международных экономических связей сейчас особенно актуально. И Узбекистан для нас безусловный приоритет. Неслучайно Российско-Узбекский деловой совет — важнейший инструмент развития такого сотрудничества — возглавляет председатель нашей Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Лукич Дегтярев. Сегодня совет объединяет уже 151 предприятие России из различных отраслей экономики, в том числе 72 предприятия Челябинской области. Благодаря совету в Челябинске открыта Торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. Уверен, что активизация взаимодействия между нашими странами в сфере промышленности не только усилит конкурентные преимущества наших производителей, но и определит новые возможности в развитии всего промышленного комплекса», — подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, Егор Ковальчук назвал несколько перспективных направлений относительно промышленного сотрудничества сторон. Например, в октябре текущего года в свободной экономической зоне «Джизак» (Узбекистан) был запущен проект по крупноузловой сборке автомобилей. В дальнейшем к проекту может подключиться Магнитогорский металлургический комбинат. Также в рамках заключенного в 2019 году меморандума о долгосрочном сотрудничестве между миасским автозаводом «Урал», Road Building Technics (Ташкент, Узбекистан) и Krantas Group в Республике Узбекистан в планах запустить сборочное производство грузовых автомобилей «Урал», а также спецтехники Krantas Group на шасси «Урал».

Вместе с тем крупнейшие промышленные предприятия Челябинской области готовы рассмотреть возможность обучения специалистов из Узбекистана на базе своих центров повышения квалификации.

Также между сторонами налажено сотрудничество в области железных дорог. Южноуральские промышленники поставляют в республику несколько видов продукции: профили, уголки, профили вагонной стойки и другое. Изделия производят на Челябинском металлургическом комбинате. Прогнозный объем их потребления — 3—4,5 тыс. тонн в год. В прошлом году «Мечел» направил АО «Узбекистон темир йуллари» пробную партию этих изделий. Теперь ЧМК заинтересован в увеличении объема поставок по прямому контракту.

Стороны также взаимодействуют в сфере очистки воды для питьевого водоснабжения в регионах Республики Узбекистан. На первом этапе сотрудничества в планах поставить в Узбекистан не менее 100 установок для очистки питьевой воды российского производства. На втором этапе предполагается организация совместного производства таких установок на территории Джизакской области республики.

Отметим, с января по август 2021 года экспорт из Челябинской области в Узбекистан увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 365,7 млн долларов. По объему поставок регион стал лидером по России. Год назад Южный Урал занимал третье место после Москвы и Московской области.