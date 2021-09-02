Жители Копейска остались без воды из‑за повреждения водовода злоумышленниками

Полиция ищет виновников аварии

Накануне Дня знаний жители Копейска остались без воды из-за повреждения главного водовода. По оценкам специалистов, оборудование испорчено намеренно. Об этом сообщает МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения».

Авария случилась 31 августа. Без воды остались почти все жители Копейска, за исключением поселков Вахрушево, Железнодорожного и Октябрьского.

На месте аварии — главном водоводе города — работали 10 человек и пять единиц техники. Вода в дома копейчан вернулась только к вечеру 1 сентября.

«Порыв на основном водоводе КГО может оказаться актом вредительства. Повреждения водовода искусственные. По предварительным данным, неизвестные лица намеренно закрыли задвижки, чем создали давление в трубопроводе, превышающее его мощность», — заявили на предприятии после ремонтных работ.

Руководство МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» подало заявление в полицию. Правоохранители разыскивают диверсантов.