Власти нашли инвесторов для обанкротившегося Южноуральского завода радиокерамики

Предприятие накопило многомиллионные долги по налогам и зарплате

У ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК) может появиться новый собственник. Покупкой заинтересовались сразу два предприятия, также претенденты рассматривают возможность аренды производственных площадей ЮЗРК, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

В июне 2021 года Арбитражный суд признал завод банкротом из-за накопившихся долгов по налогам, коммунальным платежам и заработной плате. Работники ЮЗРК направляли жалобы председателю Заксобрания Челябинской области Александру Лазареву о многомесячных невыплатах общей суммой 15 млн рублей.

«Конечно, необходимо сохранить производство Южноуральского завода радиокерамики, но прежде всего мы обеспокоены судьбой людей, сотрудников предприятия. Создание стабильных и комфортных условий для работы людей — наша общая задача. Мы видим, что у завода есть поддержка на всех уровнях власти. Необходимо активизировать работу по вхождению на предприятие эффективного инвестора, который бы решил основные проблемы завода. Такую позицию занимает и губернатор Алексей Леонидович Текслер, соответствующее поручение он дал профильным ведомствам и министерству», — прокомментировал Александр Лазарев.

Как отмечают в пресс-службе регионального Минпрома, власти Челябинской области сосредоточили усилия на трудоустройстве 209 сотрудников завода. Приход нового собственника на предприятие позволит не только сохранить кадры, но и восстановить производство, возобновить поставки радиокерамических элементов для выполнения гособоронзаказа. Федеральные и региональные власти, в свою очередь, помогут предприятию сформировать необходимый портфель заказов и выйти на новые рынки сбыта.

Напомним, в декабре 2021 года суд признал виновным в сокрытии денег организации и невыплате зарплаты бывшего директора Южноуральского завода радиокерамики Николая Фролова. Экс-руководителя приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Отметим, ЮЗРК является старейшим предприятием по выпуску керамических изделий, используемых в машиностроении, электронике, металлургии, химической промышленности, добыче нефти и газа. Аналогов такому производству в стране нет.