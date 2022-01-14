В Челябинском бору за 35 млн рублей продают руины лыжной базы

Покупатель получит ценный земельный участок рядом с элитным ЖК ParkCity

В Челябинском городском бору (по улице Лесопарковой) продают два нежилых здания площадью 280 и 880 кв. м. Объект побольше — старая двухэтажная лыжная база, тот, что поменьше, — склад для хранения снегоходов. Стоимость — 39 млн рублей. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

Оба строения находятся в собственности у компании «Теремок». Изначально лыжная база принадлежала Челябинскому региональному отделению Российской общественной физкультурно-спортивной организации «Юность России». В частные руки она перешла в 2008 году. Общая кадастровая стоимость — 13,2 млн рублей. Объекты заброшены и разваливаются, на лыжной базе собираются маргиналы и пугают гуляющих в парке Гагарина жителей. Прокуратура давно требует, чтобы владелец решил вопрос с обеспечением безопасности. Надзорное ведомство вносило представления об устранении нарушений.



Так летом выглядели здания / источник: Google maps

Так лыжная база выглядела в 2009 году / источник: chelchel-ru.livejournal.com

По данным ЕГРН, на здания в июне 2020 года по решению службы судебных приставов наложены ограничения — запрет регистрации. Это свидетельствует о наличии у собственника отсуженной задолженности.

Участок, на котором располагаются здания, относится к землям городского бора и охраняется законодательством. Площадь — 3,2 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость — 5 млн рублей. Его разрешено использовать для культурно-оздоровительных и спортивных целей. Территория в аренде у «Теремка» до 2039 года. Со всех сторон территория окружена сосновым лесом, рядом располагается действующая муниципальная лыжная база и небольшой карьер.

Согласно информации в базе «Контур. Фокус», ООО «Теремок» зарегистрировано в 2007 году. Компания занимается развлекательно-зрелищной деятельностью. В отношении фирмы ведутся исполнительные производства по взысканию 897 тыс. рублей. Это долги перед налоговой. Директор и собственник — Любовь Тишкина. Она же руководит ООО «Белстрой» (70% принадлежат Виталию Белокобыльскому, 30% — Дмитрию Седельникову), которое является заказчиком строительства квартала «Карт-бланш» на улице Свободы.

Выставленные на продажу объекты находятся рядом с участком городского бора, который активно пытаются освоить застройщики. Через дорогу построили элитный ЖК «Лесопарковый», вплотную к лесу возвели жилой комплекс ParkCity, территорию спорткомплекса «Полет» собирается застраивать компания «Весна» (фирму связывают с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым). Любая стройка в этом месте вызывает активные протесты экоактивистов.

Также чуть дальше, на улице Худякова, могут застроить территорию бывшего профилактория «Солнечный». Комплекс зданий выкупил на торгах за 248 млн рублей единственный участник Николай Серсков, являющийся собственником компании «Никс» (застройщик ЖК «Ярославский», «Квартал 02», Fenix de Luxe, «Смолинский», Alt).