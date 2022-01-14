Президентские гранты: на какие проекты Челябинская область получила федеральные деньги

Южный Урал стал абсолютным лидером среди регионов по объему выделенной финансовой поддержки

На заседании Координационного комитета определили победителей первого конкурса президентских грантов 2022 года. Фонд софинансирует расходы на оказание поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектах России. Наш регион вошел в десятку лидеров по количеству полученных грантов президента. Рассказываем, на реализацию каких проектов получит деньги Челябинская область.

Проект создания спортивной базы для детей с особенностями «Содействие детям с особенностями в адаптивном спорте» Златоустовской епархии получит 2,6 миллиона рублей. Проект предусматривает создание хоккейной секции для особых детей, а также секции адаптивного фигурного катания для детей от 3 до 12 лет.

«Они будут расположены на территории детского сада № 73. Это дошкольное образовательное учреждение для особых детей, здесь появится сама площадка, и здесь же будут находиться тренеры по адаптивным занятиям», — рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

Также в числе победителей — проект «Прогулка по историческому центру „Город-завод“» кыштымской АНО «Культурно-просветительский центр „Бюро Усадьба“». Проект победил по направлению «Сохранение исторической памяти» и получит 421 тысячу рублей.

На базе усадьбы организуют лабораторию, а также разработают маршрут, подготовят сценарий и запишут аудиоспектакль «Город-завод», который будет использоваться при организации туристических прогулок по маршруту исторического центра.

Почти три миллиона рублей направят на реализацию челябинского проекта «ГоГринЦентр». На базе центра планируют организовать работу по четырем направлениям, все из которых связаны с обращением с ТКО, сбором, сортировкой и переработкой мусора.

Организация «Другая медицина», помогающая бездомным людям, получит более 2,9 миллиона рублей, которые потратят на помощь замерзающим в холодное время года. Бездомным будут выдавать теплые вещи, грелки, еду и медикаменты. Кроме того, лечить их от обморожений.

Более 2,7 миллиона рублей получит проект «Танцевальный мост Челябинск — Владикавказ». Он направлен на развитие межэтнического творческого взаимодействия среди подростков и молодежи в возрасте от 14 до 23 лет, занимающихся в танцевальных коллективах Челябинской области со своими сверстниками из Республики Северная Осетия — Алания. Также в конкурсе президентских грантов победили десятки других социально значимых проектов различных организаций со всей Челябинской области.

Челябинская область стала лидером среди субъектов Федерации по объему финансовой поддержки от Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба главы региона. Согласно итогам первого конкурса, которые озвучили 13 января, победителями стали 44 проекта некоммерческих организаций Челябинской области. Они получат на реализацию своих социальных инициатив 59,2 млн рублей. Отметим, что Челябинская область вошла в десятку лидеров по количеству полученных грантов Президента южноуральскими НКО в этом конкурсе.

