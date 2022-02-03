Экс‑депутата челябинского ЗСО банкротят из‑за долга в 1,2 млн рублей

Заявление в суд подала налоговая служба

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Челябинской области (находится в Миассе) подала в региональный Арбитражный суд иск о признании банкротом бывшего депутата Законодательного собрания области Валихана Тургумбаева. Заявление опубликовано в картотеке арбитражных дел. В документе сказано, что экс-депутат накопил долгов на 1,22 млн рублей. Иск пока не принят к производству, слушание не назначено.

«Я узнал о долге из СМИ, для меня это стало новостью. В ближайшие дни выяснится, в чем суть претензий. Возможно, была техническая ошибка. Я не могу это комментировать. Все проблемы будут урегулированы», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» Валихан Тургумбаев.

В базе Федеральной службы судебных приставов у экс-депутата числится восемь неоплаченных судебных производств примерно на 1 млн рублей. Все они имеют пометку «налоги и сборы, включая пени». Также имеются неоплаченные штрафы от ГИДББ.

Валихан Тургумбаев был депутатом Законодательного собрания Челябинской области шестого созыва в 2015—2020 годах. В 2016—2020 годах возглавлял региональное отделение «Партии Роста». По данным базы «СБИС», бывший депутат является совладельцем и собственником 11 компаний, в пяти из них значится руководителем.

В 2020 году Челябинское УФАС устанавливало сговор администрации Златоуста и двух компаний Тургумбаева — «Треста Уралавтострой» и «Би.Ай.Ди Групп». Нарушение выявили при аукционе на покупку 59 квартир в муниципальную собственность, торги проводились в 2019 году. «Трест Уралавтострой» добровольно заявлял об участии в сговоре. УФАС принимало решение оштрафовать «Би.Ай.Ди Групп» на 1,2 млн рублей. Суд позже подтверждал это. В тот же год следственный комитет Челябинской области по материалам проверки прокуратуры и антимонопольной службы возбуждал в отношении Тургумбаева и его сына Каиржана уголовное дело. Причиной было нецелевое расходование бюджетных средств и нарушение антимонопольного законодательства при строительстве дома в Златоусте компанией «Трест Уралавтострой». Также в 2020-м налоговая служба Миасса подавала иск о признании этой фирмы банкротом. Заявлялось о задолженности предприятия в размере 1,8 млн рублей. В удовлетворении требований суд оказывал.