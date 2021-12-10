Экс-директора южноуральского завода осудили за сокрытие денег и невыплату зарплаты

Николаю Фролову назначили условное наказание

Суд вынес приговор по уголовным делам в отношении бывшего директора ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» Николая Фролова. Он признан виновным в сокрытии денег организации и невыплате зарплаты. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что экс-директор сокрыл свыше 60 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 175 млн рублей.

Также доказано, что подсудимый не выплачивал зарплату сотрудникам и задолжал им свыше 3,3 млн рублей.

В отношении Николая Фролова были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере») и части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор не вступил в законную силу.