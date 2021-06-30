Арбитражный суд Челябинской области принял в производство иск хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» (на 99,9% принадлежит Минимущества Челябинской области) к производственному объединению «Монтажник» (контролируется семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского). Организация строила к саммитам ШОС и БРИКС конгресс-холл на берегу реки Миасс. Заявитель требует выплатить 169,3 млн рублей. Заседание назначено на 12 августа.

Большая часть из заявленных требований — штраф за невыполненные работы (137,9 млн рублей), 19,3 млн рублей — неустойка, 2,6 млн рублей — возмещение затрат за потребленную электроэнергию. Также «Конгресс-холл» заявил требования на 9,6 млн рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение. Иск зарегистрирован в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник».

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в середине июня арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Производственное объединение „Монтажник“». В отчете временного управляющего ПО «Монтажник» сказано, что в действиях руководства фирмы есть признаки преднамеренного банкротства. Во время анализа были выявлены финансовые операции по выводу средств через фирмы-однодневки и аффилированные компании.

Долг перед кредиторами, в числе которых оказалась и дочь бывшего главы региона Анна Дубровская, оценивается в 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В 2017–2018 годах магнитогорская компания получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Также организация дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного возведения объекта, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся. Здание должны были построить к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС. Сейчас работы остановлены.

В начале июня «Монтажник» подал иск к хозяйственному партнерству «Конгресс-холл». Компания требует выплатить ей 139 млн рублей из регионального бюджета. Фирма требует возместить ей затраты на дополнительные работы по строительству конгресс-холла на реке Миасс.