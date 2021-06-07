Фирма экс‑губернатора требует у правительства Челябинской области 139 млн рублей

ПО «Монтажник» подало иск к хозяйственному партнерству «Конгресс-холл» из-за стройки на реке Миасс

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал иск производственного объединения «Монтажник» (контролируется семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского) к хозяйственному партнерству «Конгресс-холл» (на 99,9% принадлежит Минимущества Челябинской области). Компания требует выплатить ей 139 млн рублей из регионального бюджета. Заявление не приняли в производство. Дата заседания не назначена.

Как говорится в иске, «Монтажник» требует выплатить долг в размере 19 млн рублей по договору от 2018 года и возместить затраты на дополнительные работы по этому же контракту на 120,6 млн рублей.

«К исковому заявлению не приложены доказательства, подтверждающие направление копии искового заявления в адрес ответчика», — говорится в материалах дела.

Директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий рассказал ИА «Первое областное», что информацию об исковом заявлении ответчик не получал.

«Я сути иска не вижу. Что там написано, не знаю. Все акты выполненных работ, которые проводила данная организация, оплачены. Никаких дополнительных работ выполнять не поручалось», — заявил Виталий Передерий.

В конце сентября 2020 года суд ввел внешнее наблюдение на ПО «Монтажник». Долг перед кредиторами, в числе которых оказалась и дочь экс-губернатора Анна Дубровская, оценивается в 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. Компания занималась строительством конгресс-холла в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. В объект вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.

Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» было создано в 2017 году. 99,9% принадлежат министерству имущества Челябинской области. 0,03% контролирует АО «ЮУ КЖСИ». Размер уставного капитала — 4 млрд рублей. В 2020 году дебиторская задолженность компании составила 3,7 млрд рублей.