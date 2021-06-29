Крупнейший вуз Магнитогорска построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Посещать его смогут все жители города, в том числе инвалиды

Магнитогорский государственный технический университет имени Носова ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном. Электронный аукцион уже объявлен на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта — чуть больше 275 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» 29 июня сообщили в пресс-службе университета.

Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют возвести на проспекте Карла Маркса, 50/1.

«Это будет отдельно стоящее двухэтажное здание. Рядом с ним оборудуют несколько игровых площадок для игры в теннис, баскетбол и волейбол, а также два поля для мини-футбола, беговые дорожки по 400 метров и воркаут-площадку со спортивными тренажерами», — говорит проректор по развитию инфраструктуры МГТУ имени Носова Сергей Волков.





Посещать комплекс смогут студенты, а также жители города, в том числе маломобильные граждане. У ФОКа также планируют сделать большую парковку.

Строительство финансируют за счет субсидии из федерального бюджета. Работы необходимо завершить в 2022 году.

В Челябинске между тем будут строить межвузовский кампус. Студенческий городок станет центром притяжения талантливой молодежи. Подробнее о будущей стройке рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

