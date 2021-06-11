Компанию семьи экс‑губернатора Челябинской области признали банкротом

Арбитражный суд ввел конкурсное производство в ПО «Монтажник»

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Производственное объединение „Монтажник“». Конкурсное производство в отношении должника открыли до 9 декабря. Управляющим фирмы назначена Елена Соломка. Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как говорится в отчете временного управляющего ПО «Монтажник», в действиях руководства фирмы есть признаки преднамеренного банкротства. Во время анализа были выявлены финансовые операции по выводу средств через фирмы-однодневки и аффилированные компании. Несмотря на то что компания получила 1,5 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс, бухгалтерская отчетность свидетельствовала о предбанкротном состоянии. В балансе за 2019 год исчезли 1,6 млрд рублей.

«Должником после подготовки финансового анализа представлена скорректированная бухгалтерская отчетность за 2019 год, которая содержит следующие данные: валюта баланса уменьшена с 3,4 млрд рублей до 1,8 млрд рублей. Изменение составило — 1,6 млрд рублей. Уменьшены активы и пассивы должника на указанную сумму… Согласно вновь составленной представленной отчетности за 2019 год чистые активы должника являются отрицательными и составляют минус 255,5 млн рублей, что указывает на наличие признаков объективного банкротства»,— говорится в отчете временного управляющего.

В конце сентября 2020 года суд ввел внешнее наблюдение в ПО «Монтажник», которое принадлежит семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Долг перед кредиторами, в числе которых оказалась и дочь бывшего главы региона Анна Дубровская, оценивается в 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В 2017—2018 годах магнитогорская компания получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Также организация дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного возведения объекта, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся. Здание должны были построить к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС. Сейчас работы остановлены.

Несколько дней назад «Монтажник» подал иск к хозяйственному партнерству «Конгресс-холл»(на 99,9% принадлежит Минимущества Челябинской области). Компания требует выплатить ей 139 млн рублей из регионального бюджета. Фирма требует возместить ей затраты на дополнительные работы по строительству конгресс-холла.