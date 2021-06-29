В деревне Сосновского района восстановили единственную скважину с питьевой водой

Это первый проект, который в нынешнем году выполнили по инициативе местных жителей

В деревне Киржакуль Сосновского района восстановили единственную скважину с питьевой водой. Об этом сообщили в администрации Сосновского района. Это стало возможно благодаря инициативному бюджетированию: проект реализовали по просьбе жителей за счет бюджетных средств.

«Единственная скважина деревни обеспечивает водой всё население Киржакуля. С годами старая автоматика начала давать сбои. О необходимости ее замены стали говорить и сами жители, и обслуживающая организация. Когда местные жители узнали о вступлении в силу закона об инициативном бюджете, то одними из первых включились в процедуру», — отметили в районной администрации.

Жители своевременно подготовили протокол и вышли с предложением внести часть собственных средств. Именно решение о внесении инициативных платежей обеспечило киржакульскому проекту наибольшее количество баллов на конкурсе.

В марте конкурсная комиссия единогласно признала проект «Модернизация автоматики скважины» лидером рейтинга. Работы на скважине в деревне Киржакуль закончились 22 июня. Это первый завершенный инициативный проект в Сосновском районе.

На днях финишируют еще два проекта. Жители улицы Зеленой в Трубном получат долгожданный водопровод, а малыши из дошкольных групп поселка Солнечный — прогулочную веранду.

Закон об инициативном бюджетировании позволил 18 инициативным группам жителей войти со своими проектами в районный конкурс. По итогам конкурса 14 проектов были одобрены и получили финансирование из областного бюджета.

Напомним, с 1 января этого года в Челябинской области действует закон об инициативном бюджетировании. Благодаря ему южноуральцы могут принять участие в распределении бюджетных средств для решения местных проблем.

Это могут быть вопросы благоустройства, ремонта и строительства дорог, модернизации социальных объектов, поддержки и развития физической культуры и спорта, проведения культурных мероприятий. В бюджете Челябинской области на реализацию инициативных проектов в 2021 году предусмотрено 750 млн рублей. На 2022 и 2023 годы заложено по 1,5 млрд рублей.