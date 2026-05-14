Власти Челябинска расширят границы КРТ в немецком квартале

Первый аукцион на застройку прошел неудачно

Проектами комплексного развития территории (КРТ) в Челябинске активно занимается только один застройщик. Он уже полностью сдал жилой комплекс «4 Ленина» и возводит еще два объекта. Другая компания — федеральная — только начала освоение участка. Всего в южноуральской столице планируется вывести на аукционы 15 территорий. В их числе немецкий квартал в Металлургическом районе. Первые торги не состоялись, и теперь мэрия меняет границы участка. Об этом на пресс-конференции к Уральской выставке-форуму «Строительство» рассказал заместитель министра архитектуры, градостроительства и инфраструктурного развития Челябинской области Антон Сартаков.

«Пример немецкого квартала — это история про рентабельность проекта. Почему мы не увидели положительных результатов итогов аукциона? Потому что экономика в тех границах, которые были первоначально сформированы, и с учетом затрат на расселение, так скажем, не летала. Сейчас администрацией города совместно с нами проводится работа по изменению границ, по распределению нагрузки на инфраструктуру»,— пояснил он.





Первоначальные условия предполагали снос в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева восьми многоквартирных домов. На их месте нужно построить современное жилье. Два дома немецкого квартала сносить не собирались — это здания по адресам Жукова, 21 и Дегтярева, 68. Проект КРТ планировался на участке в 1,6 га. Инвестору собирались рекомендовать оформить стилобаты и первые этажи новых домов в стилистике квартала.

Антон Сартаков отметил, что эту территорию проанализировали с нуля. Границы изменят для того, чтобы у застройщика была возможность построить дом на свободной части участка. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность и запустить проект.

«Этот подход единственно правильный сейчас, который мы видим в части совместного взаимодействия с инвесторами. Потому что, к сожалению, финансовых мер поддержки сейчас у нас нет»,— сказал замминистра.





По словам Антона Сартакова, до конца 2024 года действовала программа по стимулированию развития жилищного строительства, где была возможность получить субсидию на затраты по социальной и инженерной инфраструктуре. Эту поддержку свернули. С 2025 года Минстрой России ввел программу по субсидированию затрат в рамках КРТ, но Челябинская область не попала в этот проект.

Антон Сартаков также сообщил, что найден инвестор для застройки территории в границах улиц Электростальской, Пожарского и Минина, шоссе Металлургов в Металлургическом районе. Скоро с компанией подпишут договор. Проект КРТ возле сквера КПЗиС в Ленинском районе оказался сложным. С прежним застройщиком договор расторгли. Сейчас власти вносят изменения в границы участка, после чего объявят торги. Из проекта исключили жилое здание на Копейском шоссе, 15. На расселение этого дома потребовалось бы 15—16 млн рублей, что значительно удорожает весь проект. Объект включат в другую программу.