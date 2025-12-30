В микрорайоне КПЗиС в Челябинске снесут 19 многоквартирных домов

Городская администрация опубликовала распоряжение о новом проекте КРТ

В Челябинске ищут инвестора, который построит новый жилой квартал в Ленинском районе. Мэрия объявила аукцион на застройку 21 гектара в границах Копейского шоссе, между улицами Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской.

В рамках комплексного развития территории в КПЗиСе снесут 19 многоквартирных домов и нежилые постройки. Девелопер возведет новостройки общей площадью 294 тысячи «квадратов». Помимо этого в квартале появится новая инфраструктура.

Стартовая цена за право застроить территорию — 12,9 миллиона рублей. Городской комитет по имуществу должен провести электронный аукцион в течение трех месяцев.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что лыжную базу в Челябинске преобразуют в рамках КРТ.