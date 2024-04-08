Владимир Путин поручил включить Миасс в перечень опорных населенных пунктов

Президент поставил задачи после посещения Челябинска

Президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Челябинск 16 февраля 2024 года сделал два поручения. Первое касается развития станкостроения и производства оборудования для кораблей, второе — благоустройства Миасса. Документ опубликован на сайте kremlin.ru.

Глава государства поручил правительству РФ при участии промышленной группы «Конар» принять дополнительные меры по поддержке производства комплектующих изделий для станкостроения. Особо отмечается важность повышения уровня локализации. Также меры поддержки следует разработать для производителей судового комплектующего оборудования. При этом следует повышать ценовую конкурентоспособность. Кроме того, нужно рассмотреть возможность применения механизма частичного возмещения затрат на производство оборудования для кораблей и реализацию пилотной партии таких изделий. Ответственным по этой части поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен президенту до 15 мая 2024 года.

Второе поручение касается Миасса. Правительствам страны и региона нужно до 1 декабря 2024 года подготовить и представить предложения по благоустройству Миасского городского округа, развитию его транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Кроме того, планируется включить Миасс в перечень опорных населенных пунктов, что позволит использовать для развития средства в рамках специальной программы. В этом поручении ответственными указаны Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук отметил, что включение Миасса в перечень опорных населенных пунктов — большая ответственность и что главной задачей всех происходящих преобразований является улучшение жизни населения.

«Благодарен президенту Владимиру Владимировичу Путину и губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру за поддержку, оказываемую нашему городу и всем миасцам. Администрация Миасского городского округа уже активно работает над комплексом мероприятий по развитию округа в 2024 году, и скоро жители увидят изменения. А при активной поддержке федерального и областного бюджета таких изменений теперь будет гораздо больше!» — прокомментировал Егор Ковальчук.

Напомним, что 16 февраля президент РФ Владимир Путин посетил в Челябинске «Завод роботов», созданный при ЧКПЗ, и индустриальный парк «Станкомаш» промгруппы «Конар». На второй точке глава государства пообщался со студентами и заводчанами. Житель Миасса, слесарь механосборочных работ на автозаводе «Урал» Денис Вильданов, попросил президента поддержать малые перспективные города, такие как Миасс.