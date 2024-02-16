Студент из Миасса попросил Владимира Путина поддержать малые города

Денис Вильданов рассказал, что хотел бы жить и работать в своем родном городе

Во время встречи с рабочими на площадке индустриального парка «Станкомаш» студент из Миасса Денис Вильданов попросил президента Владимира Путина поддержать такие малые перспективные города, как Миасс.

«Миасс — небольшой город, но с очень развитой промышленностью. У нас два крупных градообразующих предприятия: автомобильный завод „Урал“ и Государственный ракетный центр имени Макеева. Так вот, Миасс значительно отстает по развитию инфраструктуры от того же Челябинска и подобных ему крупных городов. Мне хотелось бы обратить Ваше внимание на то, чтобы такие малые промышленные города, как Миасс, Нижний Тагил и подобные им, действительно росли и развивались. Можно ли выделить какую-то поддержку на развитие таких перспективных городов? Потому что хочется не только интересно работать, но и по-настоящему жить в таких городах», — обратился к президенту Вильданов.

Отвечая студенту, Владимир Путин рассказал про программу развития малых городов и пообещал вместе с губернатором Челябинской области обратить внимание на этот вопрос.

«Миасс заслуживает внимания не только потому, что там такие крупные и важные для экономики страны предприятия находятся, но и потому, что там 160 тысяч человек живет. У нас есть программа развития малых и средних городов, уже вскользь упоминал об этом. Мы будем эту программу тиражировать — это 100 процентов. И Миасс, конечно, должен в нее попасть», — заявил президент.

В свою очередь Алексей Текслер напомнил, что Миасс в прошлом году выиграл конкурс проектов благоустройства малых городов. Благодаря этому в Миассе построят набережную.