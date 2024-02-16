Владимир Путин рассказал в Челябинске о развитии образования

Глава государства встретился со студентами и работниками предприятий

Президент РФ Владимир Путин 16 февраля находится с рабочим визитом в Челябинске. Он посетил индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы «КОНАР». Там глава государства пообщался со студентами и работниками промышленных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Владимир Путин в начале встречи прокомментировал антироссийские санкции. Президент заявил, что они положительно повлияли на динамику роста заказов российской промышленности.

«Если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против России, против российской промышленности, то, наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов»,— заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что, продавая ресурсы, Россия рассчитывала получать технологии за границей, но оказалось, что эти технологии мы можем развивать сами.

«Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем всё получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, мы так и будем это делать»,— сказал глава государства.





Студент ЮУрГУ попросил президента продлить проект «Передовые инженерные школы» до 2030 года. В России создано 50 передовых инженерных школ. По условиям проекта финансирование осуществляется из разных источников, включая средства федерального и регионального бюджетов, инвестиции со стороны бизнеса и собственные средства университетов. Цель проекта — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет. Владимир Путин заявил, что программа будет продлена.

«Это очень хороший проект. Мы сначала создали 30 таких площадок, потом добавили еще 20, и получилось 50 перспективных, передовых инженерных школ. В этой работе сейчас участвует примерно 160 крупных наших инновационных предприятий. Мы планируем, что в 2024-м, 2025‑м, 2026 годах, до 2026 года уже решение принято продлить, в этой работе примут участие не менее чем 250 наших крупных высокотехнологичных производств и общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 миллиардов рублей»,— отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что вузы, техникумы, училища и лицеи должны работать в тесном контакте с предприятиями. В этом заключается залог успеха российской экономики.

«Мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой. Уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникумами и лицеями. И, конечно, вузы. И в вузах будем продолжать эту работу»,— сказал Владимир Путин.





При этом программа ранней профессиональной подготовки должна охватить все школы. Она начнется с 2024 года и затронет учащихся с 6‑го по 11‑й классы.

«С этого года мы интенсифицируем эту работу и во всех школах, их у нас, по-моему, 38 тысяч, начинается работа по ранней профориентации школьников с 6‑го по 11‑й классы. И задача такая, чтобы примерно 47—48%, под 50% школьников этого возраста, чтобы с ними была проведена предварительная работа по ранней профориентации. Это 8 с лишним миллионов человек»,— отметил президент.

Владимир Путин сказал, что сейчас существуют методики, которые дают возможность родителям выявить способности их детей, склонности к определенному виду деятельности. Есть и специальные организации. Президент привел в пример центр «Сириус», где работают с одаренными детьми со всей страны, выявляя их когнитивные способности. Вклад в профориентацию вкладывает и промышленный туризм, когда можно своими глазами увидеть, как работают предприятия.



Владимир Путин отметил, что необходима связь с производством для понимания, как рынок труда будет развиваться в ближайшие годы.

«У нас принято решение о том, чтобы прогнозировать рынок труда на ближайшие годы, на 5 лет как минимум, и корректировать свою работу в связи с этим прогнозом. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы не абы как шлепать там, „штамповать“ людей с какой-то корочкой с тем же высшим или средним образованием, которые потом не знают, как им устроиться»,— подчеркнул президент.

Развитию образования помогут и кампусы, которые создаются в России. 17 из 25 проектов отобраны для реализации. В Челябинске комплекс уже строится. Глава государства отметил, что кампусы дадут возможности я для занятий техническим и научным творчеством, спортом, искусством. При этом жители городов тоже смогут пользоваться преимуществами таких комплексов.

Владимир Путин напомнил о программе «Профессионалитет». По ней к 2028 году подготовят почти один миллион специалистов по новейшим или традиционным направлениям. Кроме того, президент считает, что и люди из мест лишения свободы тоже должны получать хорошую профессию и иметь перспективы развития.