Президент Владимир Путин отметил позитивную роль санкций в росте российского производства

В ходе общения с рабочими и студентами на челябинском «КОНАРе» глава государства сделал ряд заявлений

В ходе рабочего визита в Челябинск президент России Владимир Путин в сопровождении вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, уральского полпреда Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера посетил промышленные площадки индустриального парка «Станкомаш». Президент ознакомился с работой цеха механообработки Промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы», а также пообщался с рабочими и студентами. Подробности — в нашем материале.

Производственный потенциал делегации представил гендиректор ПГ «КОНАР» Валерий Бондаренко.

В частности, в цехе механообработки Владимиру Путину продемонстрировали изделия для разных отраслей российской промышленности. Одно из самых впечатляющих — стальная шиберная задвижка высотой более 8 метров и массой почти 30 тонн, используемая для российских трубопроводов. Полностью, начиная от литейной заготовки, задвижка производится на предприятиях индустриального парка.

Также президенту показали технические устройства, устанавливаемые на трубопроводах для управления потоками газа, нефти и нефтепродуктов, продукцию кузнечного производства и продукцию для энергетического машиностроения — корпуса и детали для паровых, газовых турбин. В цехе также представлен корпус питательного насоса для атомной электростанции. Такие изделия поставляются в том числе для энергомашиностроительной отрасли других стран (Турции, Индии, Бангладеш).

Глава государства ознакомился и с направлением судостроения. Предприятия индустриального парка выпускают винторулевые колонки для различных типов судов — морских буксиров, судов-спасателей, танкеров и сухогрузов. Самое масштабное из представленных изделий — гребной винт в сборе, он весит 45 тонн.

Также Владимир Путин посетил производственный цех завода «Транснефть Нефтяные Насосы» — совместного предприятия ПАО «Траснефть» и «КОНАРа». Его строительство в 2015—2016 годах позволило полностью исключить зависимость от импорта в основных видах оборудования для отрасли, прежде всего магистральных и подпорных насосных агрегатов. Деятельность предприятия обеспечивает возможность оперативно разрабатывать и производить другие типы насосов, закрывая потребность в данном оборудовании всех магистральных трубопроводов РФ.

Начиная встречу со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области, президент признался, что впечатлен масштабами и применяемыми технологиями.

«Осмотрел производство, впечатляет. И хочу сказать, может, если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против нас, мы бы не приобрели тогда те компетенции, которые сейчас приобретены и активно применяются и масштабируются по самым разным направлениям. Не было бы нарастающего количества заказчиков. Это впечатляет. И качество работ, и применяемые технологии», — сказал глава государства, в частности.

Президент добавил, что реализовывать высокотехнологичные программы без хорошо подготовленного профессионального персонала невозможно.

«Конечно, одна из ключевых тем, которые мы обсуждаем постоянно в последние годы, — это подготовка кадров. <...> Здесь компания двигается вперед, создан целый факультет при университете Южно-Уральском. И когда я заметил главному акционеру, мол, вот, для себя будете готовить высококлассных специалистов, он мне возразил: „Нет! Не только для себя — мы будем готовить для всей промышленности России по соответствующим профилям деятельности“. И это очень здорово: совмещение высшей школы, промышленности и соответствующих федеральных ведомств, которые занимаются подготовкой кадров. Поэтому направлений работы много, фронт работ колоссальный, уверен, что все будет сделано. А с тем, что уже сделано, я вас поздравляю», — заметил Владимир Путин.

Добавим, также в ходе поездки в Челябинск глава государства посетил первый в России «Завод роботов». Он осмотрел предприятие и оценил импортозамещающее производство.