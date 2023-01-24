В Усть-Катаве выбрали подрядчика для строительства лыжероллерной трассы

Откроется новый спортивный объект осенью 2023 года

Администрация Усть-Катава провела аукцион и выбрала компанию, которая к 31 октября этого года построит лыжероллерную трассу «Тропа здоровья». Она дополнит крытый хоккейный корт. Спортивный комплекс будет находиться на улице Автодорожной между пятым и шестым микрорайонами. Из трех участников аукциона победителем признали организацию «СтройОптимум» из Златоуста. Она же строит Центр скалолазания в Миассе. На лыжероллерную трассу направят 63,4 млн рублей — на 4,1 млн рублей меньше начальной цены, следует из информации на портале госзакупок.

В срок с 1 мая по 31 октября подрядчику нужно будет обустроить лыжероллерную трассу протяженностью 1,5 километра — уложить полотно, сделать горки. Кроме того, в задачи входят установка систем освещения и видеонаблюдения, ограждения, скамеек и урн, озеленение.





Вид лыжероллерной трассы из проекта; фото администрации Усть-Катава

Спортивный комплекс, состоящий из крытого хоккейного корта с искусственным льдом и лыжероллерной трассы, в Усть-Катаве строят по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В августе 2021 года проект прошел госэкспертизу.

«У этого ФОКа есть история. Ко мне обратились жители Усть-Катава с вопросом о том, что необходим круглогодичный лед, в городе есть серьезные хоккейные традиции. Мною принято решение о начале строительства объекта»,— отмечал Алексей Текслер.

Лыжероллерная трасса будет проходить рядом с хоккейным кортом. В административной части здания сделают раздевалки для спортсменов и тренеров, помещения для хранения инвентаря. Между спортивными объектами будут площадки для отдыха и разминки.





Проект хоккейного корта и лыжероллерной трассы; фото администрации Усть-Катава

Напомним, в конце декабря 2022 года в Челябинске возле Карпового пруда открылась лыжероллерная трасса протяженностью 2,5 километра. В ближайшие годы ее продлят, а рядом построят комплекс спортивных объектов: биатлонное стрельбище, трассу для сноуборда, спортивно‑игровую площадку. Появится там и памятная стела.

ООО «СтройОптимум» зарегистрировано в июне 2007 года в Златоусте, сказано в базе данных «СБИС». Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владелец — Владимир Степанов. Управляющий — индивидуальный предприниматель Анна Степанова. Компания входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, Союз проектных организаций Южного Урала и Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2021 году фирма понесла убыток в размере 8,8 млн рублей. Компания участвовала в 450 торгах, а победила в 266 аукционах. Контрактов заключили на 2,1 млрд рублей. «СтройОптимум» активно участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья, строит дома для детей-сирот.