Центр скалолазания в Миассе могут построить раньше срока

Проект хотят завершить в 2023 году

Губернатор Челябинской области во время рабочего визита в Миасс осмотрел стройплощадку центра скалолазания. Здание возводят в северной части города возле стадиона «Заря». Достроить центр должны к концу 2024 года, но срок могут перенести на 2023-й, чтобы спортсмены смогли быстрее приступить к тренировкам. Алексей Текслер отметил, что, если подрядчик ускорится, финансирование можно будет выделить раньше. Заниматься в скалолазном центре смогут дети и взрослые — профессионалы и любители.

Двухэтажное здание будет состоять из трех корпусов. Одной из частей станет высотный зал для лазания на трудность. Его построят вокруг уже существующей стенки на стадионе (16 метров). Высота зала составит около 20 метров. Это будет один из самых высоких крытых скалодромов в стране. Сейчас таковым считается объект в Перми в легкоатлетическом манеже им. В. П. Сухарева. Его высота — 19,5 метра. Самая высокая уличная стенка для соревнований в категории «трудность» находится в Магнитогорске. Она имеет высоту 37 метров.

Будет в комплексе и малый зал для боулдеринга высотой около 7 метров — для этого вида скалолазания нужны короткие трассы. Кроме того, оборудуют отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки, а также раздевалки, тренерские комнаты, буфет.

Как сказано в проектной документации, на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. В основном там будут заниматься дети из школы олимпийского резерва. Однако пустят и других жителей города, которые захотят учиться скалолазанию.

В спортивной школе олимпийского резерва «Вертикаль» в Миассе скалолазанием занимаются более 200 детей. Воспитанники спортшколы принимают участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня. Например, миасские спортсмены стали призерами завершившегося в Красноярске первенства России по скалолазанию. Среди юношей 10–13 лет золото завоевал Александр Казаков, серебряная медаль — в активе Тимофея Хороцея.