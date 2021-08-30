В Усть-Катаве построят новый спортивный комплекс

Он будет включать в себя хоккейный крытый корт и лыжероллерную трассу

Сегодня, 30 августа, глава региона сообщил о том, что дал поручение построить в Усть-Катаве новый спортивный комплекс, который накануне прошел гоэкспертизу. На новом объекте будут размещены крытый хоккейный корт и лыжероллерная трасса, сообщили в правительстве области.

«В ближайшее время начнем строительство. У этого ФОКа есть история. В декабре прошлого года ко мне обратились жители Усть-Катава с вопросом о том, что необходим круглогодичный лед, в городе есть серьезные хоккейные традиции. В настоящий момент проектирование завершено, и мною принято решение о начале строительства объекта», — сообщил Алексей Текслер.

Планируется, что вокруг объекта будет сформировано новое спортивное ядро, которое станет центром протяжения для занятий физической культурой и спортом у жителей Усть-Катава. В нем проводить учебно-тренировочные занятия любители хоккея, фигурного катания и лыжных гонок.

Лыжероллерная трасса, согласно проекта, будет проходить в нескольких десятках метров от хоккейного корта. В административном здании расположатся раздевалки для спортсменов и тренеров, помещения для хранения инвентаря.

Отметим, что в Усть-Катаве известен своими хоккейными традициями еще с советских времен. Здесь начинали свою карьеру титулованные игроки, самым известным из которых стал Олег Знарок, экс-наставник национальной сборной России по хоккею. В настоящий момент в городе есть любительская команда «Вагоностроитель», которая выступает в чемпионате Челябинской области.