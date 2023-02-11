Более 5 тысяч челябинцев вышли на старт «Лыжни России — 2023»

Массовые забеги прошли на стадионе имени Елены Елесиной

Сегодня, 11 февраля, Челябинск присоединился к проведению Всероссийской «Лыжни России». В массовых забегах, прошедших на стадионе имени Елены Елесиной, приняли участие более 5 тысяч горожан. В общей сложности в регионе на старт лыжных состязаний, по словам организаторов, вышли около 20 тысяч южноуральцев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне в рамках «Лыжни России — 2023» в Челябинске состоялись спортивные забеги. Эти старты прошли на лыжном стадионе у Карпова пруда. Победителей этих состязаний в своих возрастных категориях наградили перед стартом массовых забегов на стадионе имени Елены Елесиной. Заслуженные награды из рук заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова и общественного деятеля, учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирины Текслер.

После торжественной церемонии открытия начались и сами состязания. Первыми вышли на старт самые юные участники. Мальчишки и девчонки до 6 лет вышли на старт 100-метровой дистанции. А после них настал черед преодолеть двухкилометровые дистанции участникам массовых забегов. Вышла на старт и общественный деятель Ирина Текслер.

«Это уже моя третья „Лыжня России“. И каждый раз я испытываю непередаваемые эмоции и впечатления. Сегодня бежала с сыном по дистанции и радовалась этой атмосфере большого спортивного праздника», — отметила после финиша гонки общественный деятель Ирина Текслер.

Также в забеге принял участие министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

«В детстве регулярно участвовал в лыжных забегах и эстафетах, но на старт «Лыжни России» вышел впервые. Очень радует, что так много народу сегодня собралось здесь. Это достаточно демократичное мероприятие — любой может принять участие, погода сегодня удалась», — отметил Александр Гриб.

По словам организаторов «Лыжни России — 2023» в Челябинске, на старт массовых забегов вышли около пяти тысяч горожан. Всероссийские соревнования прошли во всех городах страны, а главные старты на Южном Урале состоялись в Челябинске, Златоусте и Миассе. В Челябинской области в «Лыжне России — 2023» в общей сложности приняли участие около 20 тысяч южноуральцев.