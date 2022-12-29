Алексей Текслер открыл лыже-роллерную трассу на Карповом пруду в Челябинске

В церемонии приняли участие глава города Наталья Котова и олимпийский чемпион Сергей Устюгов

Сегодня, 29 декабря, состоялось торжественное открытие лыже-роллерной трассы на Карповом пруду в Челябинске. В ней приняли участие губернатор Алексей Текслер, глава города Наталья Котова и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Трасса протяженностью 2,5 км с искусственным освещением стала доступной не только для спортсменов, но и всех желающих, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Спортивный комплекс еще не до конца завершен. Сегодня состоялось открытие лыже-роллерной трассы после первого этапа строительства. Появились 19 вакс-кабин для обработки лыж, раздевалки, установлено ограждение по периметру территории, а также небольшой склон для занятий сноубордом и горнолыжным спортом с бугельным подъемником и мачты наружного освещения. На втором и третьем этапах строительства комплекса трасса будет увеличена до 3,75 км, а сам объект получит дополнительную современную инфраструктуру и станет «Спортивно-тренировочным центром по лыжным видам спорта» с административным зданием с раздевалками, полузакрытым биатлонным комплексом.

«Лыжный спорт очень любят в Челябинской области, только профессионально им занимается более 5 тысяч человек. Мы с вами это прекрасно знаем, видим по „Лыжне России“, сколько людей на нее выходят в регионе. Поэтому современная инфраструктура необходима, будем совершенствовать этот объект с тем, чтобы можно было проводить здесь соревнования высокого уровня», — подчеркнул Алексей Текслер.

На спортивном объекте сейчас многолюдно — трассу опробовали воспитанники челябинской СШОР-5 по лыжным видам спорта. В день официального открытия объекта здесь же состоялись и первые старты — «Новогодняя лыжная гонка».

В торжественном открытии соревнований приняли участие губернатор Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Титулованный спортсмен отметил, что у Челябинска есть все возможности для проведения крупных всероссийских стартов — трасса находится в пределах города, где есть соответствующая инфраструктура для того, чтобы принять и разместить спортсменов.

Алексей Текслер пообщался с ветеранами и воспитанниками СШОР № 5 по лыжным гонкам. Кроме того, главе региона показали спецтехнику центра и учебный склон для катания на горных лыжах и сноуборде, который открылся здесь же на территории. В Челябинске это первый склон для занятий этими видами спорта. По протяженности он небольшой, но позволяет новичкам освоить азы катания на сноуборде и горных лыжах.

На сцене почетные гости вручили удостоверения и значки «Мастер спорта России» кандидату в сборную России по лыжным гонкам Артему Максимов, призеру Спартакиады учащихся Олегу Копытину, судье Всероссийской категории Павлу Казакову. Завершилось мероприятие состязаниями по лыжным гонкам с участием юных спортсменов.

Напомним, что строительство знакового объекта для Челябинска началось в мае 2022 года. В течение года реализован первый этап строительства. За этот период удалось создать лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 км, лыжный стадион 250×80 м. Спортсменам созданы комфортные условия для переодевания и подготовки лыжного инвентаря — установили вакс-кабины. Также теперь проводить тренировки можно и в вечернее время — на всех трассах есть освещение.

Кроме того, из областного и городского бюджета выделены средства на приобретение спецоборудования и техники, необходимой для функционирования комплекса. Это ратрак, автомобиль «Нива» со специальным оборудованием и электронный хронометраж.