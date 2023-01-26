В Троицке в 2024 году построят ФОК с трибунами на 500 зрителей

Спорткомплекс поможет развитию в городе волейбола, баскетбола, художественной гимнастики

Администрация Троицка подписывает контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с местной компанией «Уралстройком». Она победила в аукционе. Здание появится рядом с работающей спортивной школой «Юниор» (2-й микрорайон, 13). Сразу после аукциона договор не смогли оформить. В Челябинское УФАС подавали жалобу на несоответствие конкурсной документации требованиям закона. Ведомство обнаружило небольшие нарушения, но они не повлияли на проведение торгов, поэтому контракт можно заключить. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Челябинское УФАС признало жалобу частично обоснованной, однако предписание не выдали. УФАС обнаружило небольшие нарушения контрактной системы, которые не повлияли на проведение закупки. Администрация может продолжить заключение контракта»,— рассказали в антимонопольной службе.





Из бюджета Челябинской области на строительство спортивного объекта в Троицке направят 198,6 млн рублей. В здании будут универсальный спортивный зал для мини-футбола, волейбола и баскетбола, зал групповых программ, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, административные помещения, места для хранения инвентаря, буфет, туалеты. Рядом обустроят парковку на 55 машин, тротуары, скамейки и урны, фонари. Учтут потребности маломобильных горожан. Трибуны в спортзале смогут вместить до 500 зрителей. Групповые программы одновременно будут посещать до 30 жителей Троицка. Спортивный комплекс построят в два этапа до 30 ноября 2024 года.





По данным администрации Троицка, обеспеченность горожан спортивными объектами невысока и составляет чуть меньше 53%. При этом эффективность их использования — более 88%. Поэтому есть потребность в муниципальном зале для игровых видов спорта.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса даст новый толчок развитию волейбола, баскетбола, футбола в городе, а также создаст условия для открытия секции по художественной гимнастике. Новый ФОК позволит улучшить обеспеченность населения города спортивными объектами и проводить соревнования регионального и всероссийского уровней»,— сообщила пресс-служба администрации Троицка.





Компания «Уралстройком», которая будет строить ФОК, работает с февраля 2008 года. Она зарегистрирована в Троицке, сказано в базе «СБИС». Владелец и директор — Саркис Григорян. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Фирма входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. «Уралстройком» участвовал в 201 аукционе. Контрактов заключили на сумму 1,5 млрд рублей. В 2021 году чистая прибыль компании составляла 4,5 млн рублей.