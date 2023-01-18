Троицк выиграл 100 миллионов на благоустройство набережной в федеральном конкурсе

Из 200 населенных пунктов отбор прошли только 80

В 5-м микрорайоне Троицка благоустроят набережную за 126 миллионов рублей. На новой набережной появятся деревянные платформы с шезлонгами, навесами и комфортными спусками к воде. Заявлены также современные спортивная и детская площадки. Большую часть суммы город получит за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Виноградов.

Участники конкурса — города с населением до 100 тысяч человек и поселения, имеющие статус исторических. Победителям выделяют деньги на благоустройство общественных территорий.

В этот раз на конкурс заявилось около 200 населенных пунктов из 65 регионов. Челябинская область направила пять заявок, но отбор прошел только Троицк, за что получил грант на 100 миллионов рублей. Помимо этого, на проект потратят также областные и местные деньги.









«Поздравляю с этим замечательным событием и благодарю всех, кто принимал участие в проектных семинарах, опросах, экспертных столах и других мероприятиях. Это наша общая победа», — написал Александр Виноградов.

Победителями конкурса в разные годы были Нязепетровск, Златоуст, Магнитогорск.