В Троицке сменили подрядчика для содержания Аллеи Героев

Еще один мемориал будет обновлен в этом году

Троичане остались недовольны зимним содержанием Аллеи Героев, расположенной в самом центре города. Так, горожанин возмутился тем, что после обильного снегопада памятники и бюсты героев Великой Отечественной войны оказались завалены снегом. Чтобы почтить память воинов, приходится пробираться через сугробы, хотя по основным дорожкам техника все же прошлась. Тем не менее собранные кучи остались на месте. ИА «Первое областное» разбиралось в ситуации.

В пресс-службе администрации Троицка корреспонденту ИА «Первое областное» ответили, что сквер памяти участников Великой Отечественной войны убирается на регулярной основе. В среду, 18 января, будет подписан и заключен контракт с подрядчиком, который победил на аукционе по содержанию скверов и площадей на территории города.

«До этого времени иная подрядная организация, занимающаяся содержанием автомобильных дорог в городе, произвела очистку основных пешеходных дорожек в сквере памяти после обильного снегопада», — сообщили в мэрии.

Аналогичная проблема сложилась и в сквере памяти воинам-интернационалистам. Там ситуация несколько лучше, поскольку видны следы уборки, но снег все же лежит на ступенях, ведущих к самому мемориалу. В городской администрации пояснили, что в этом году мемориал, посвященный участникам послевоенных конфликтов, будет отремонтирован.

«Здесь появятся пилоны с именами погибших в различных локальных конфликтах после Великой Отечественной войны, а также собирательный образ российского воина. Также будут выполнены работы по благоустройству», — резюмировали в пресс-службе администрации Троицка.

Объект благоустроят в рамках программы инициативного бюджетирования, где данный проект одержал победу.