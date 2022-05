В России развивается рынок бронирования жилья для туристов

После ухода Booking с рынка появились десятки отечественных аналогов

Одним из основных этапов планирования путешествия для туристов становится выбор места проживания. Раньше самой популярной платформой по подбору гостиниц был сервис Booking.com. В России он занимал 70% рынка онлайн-бронирования отелей, подсчитали эксперты Ассоциации туроператоров России. После введения санкций против России Booking покинул рынок страны. Рассказываем, на каких площадках теперь россияне могут забронировать номер.

Мы подобрали несколько отечественных онлайн-сервисов по бронированию, которые упростят выбор места проживания.

Ostrovok.ru предлагает более 1,7 млн вариантов размещения по всему миру. Турист может выбрать отель, хостел, апартаменты, виллу или кемпинг. Оплатить проживание можно сразу — с помощью банковской карты — или при заселении. Для упрощения выбора жилья Ostrovok собирает отзывы гостей и составляет рейтинг гостиниц и отелей по десятибалльной шкале.





Сервис по бронированию «Яндекс.Путешествия» расширяет выбор размещения на время отпуска. Платформа предлагает более 3 млн гостиниц, санаториев, турбаз, хостелов и апарт-отелей. Вместе с тем на «Яндекс.Путешествия» туристы могут выбрать туры, билеты на самолет, поезд и автобус. Забронировать жилье можно как напрямую, так и через партнера Ostrovok.ru.

Похожие услуги предлагает онлайн-сервис «Туту.ру». Кроме отелей туристу предлагают выбрать туры, билеты на самолеты, поезда, автобусы и электрички. Оплатить услуги можно в режиме онлайн без посредников. Если планы изменятся, можно отменить бронирование или вернуть билет.

Еще один аналог Booking — онлайн-сервис для организации путешествий One Two Trip. Кроме бронирования жилья на One Two Trip доступна услуга по аренде автомобиля более чем в 160 странах.





Для тех, кто предпочитает частное жилье отелям и гостиницам, доступны онлайн-сервисы краткосрочной аренды. Один из таких — разработка челябинских IT-специалистов «Квартирка.com». На платформе можно посуточно забронировать квартиру или дом в России и за рубежом. В настоящий момент на площадке активно 45 тыс. объектов недвижимости, охват сервиса — 800 городов России и ближнего зарубежья.

Арендовать на сутки квартиру, коттедж или комнату предлагает также онлайн-платформа «Суточно.ру». На площадке 100 тыс. вариантов для поездок по России и ближнему зарубежью.

Больший набор услуг предлагает платформа Komandirovka.ru. Кроме посуточных квартир на сайте можно забронировать отели и конференц-залы, узнать дополнительную информацию о городе и его достопримечательностях, а также запланировать досуг.





Для удобства использования у большинства платформ есть приложения, доступные для смартфонов. Некоторые сервисы даже предлагают дополнительные скидки за использование приложения. Кроме того, площадки используют социальные сети, где туристы могут отследить новости, узнать о скидках и акциях.

Кроме Booking.com, российский рынок бронирования жилья покинули зарубежные сервисы Airbnb, Agoda и Trivago. При этом уход популярных у россиян платформ освободил нишу для отечественных разработок.