Алексей Текслер поздравил южноуральских предпринимателей с профессиональным праздником

В Челябинской области приняты различные меры поддержки малого и среднего бизнеса

Сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских предпринимателей с профессиональным праздником и отметил, что от стабильной работы больших и малых предприятий во многом зависят комфорт и благополучие граждан, реализация важных социальных проектов и экономическая устойчивость региона.

«Сегодня российские предприниматели работают в сложных условиях санкционного давления и при этом в большинстве своем остаются ответственными и надежными партнерами государства, патриотами своего Отечества. И правительство области со своей стороны будет продолжать поддерживать южноуральский бизнес, помогать ему адаптироваться к новым реалиям», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что этот праздник для тех, кто привык полагаться на собственные силы и достигать вершин в своем деле за счет настойчивости и ежедневного колоссального труда.

Губернатор пожелал всем предпринимателям неиссякаемой энергии, успехов и плодотворной работы на благо Челябинской области и России.

18 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении профессионального праздника «День российского предпринимательства» и постановил отмечать его 26 мая.

Традиционно в этот день проходят выставки, презентации, обучающие семинары, тренинги и другие мероприятия.