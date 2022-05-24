Челябинский путешественник рассказал о своем опыте передвижения автостопом

Дизайнер Денис Валиахметов из Пласта проехал более 10 тысяч км попутчиком

Автостоп — один из самый распространенных вариантов путешествовать дешево или вовсе бесплатно. Все больше людей собирают рюкзаки и отправляются в путь по городам и странам, выбирая именно такой формат странствия. Путешественник из Челябинской области рассказал журналисту ИА «Первое областное», как проехал более 10 тысяч километров автостопом.

Денису Валиахметову из города Пласт 38 лет. Он работает дизайнером на фрилансе. В начале 2000-х он, будучи студентом, впервые отправился автостопом на Грушинский фестиваль на берегу Волги, за Самарой. Потом были поездки по разным городам.

Советы желающим отправиться в путешествие автостопом

Во-первых, нужно понимать куда и зачем едешь. Три года назад под Еткулем в санатории отдыхал мой сын. Я захотел его навестить, было вот такое по-хорошему безбашенное летнее настроение. Вышел в 7 утра на трассу, в 11 был в Еткуле, при том, что около 20 км прошел пешком. Попал под дождь, обошел, собственно, озеро Еткуль вокруг. Пообщался с сыном и вернулся домой около 21 часа вечера.

Во-вторых, поездки автостопом можно совершать только летом. Зима не для этого, я в холодное время дальше 150-200 километров не выезжал.

В-третьих, каким бы спонтанным не казался автостоп, нужно заранее планировать его. День-два путешествия — одни расходы, неделя — совсем другие.

Далее, компанию даже из трех человек никто не возьмет. Оптимальный вариант — мальчик + девочка. Девушкам ездить в одиночестве категорически запрещено!

И еще: лично я не знакомлюсь по дороге с такими же стоперами. Но существует одно правило: если встал на трассу — уважай коллегу. Все, кто впереди на пути — встали раньше тебя, обойди, встань за ними.

И последнее: надо быть готовым к тому, что трасса становится «мертвой». Можно сутки простоять и не сдвинуться ни на метр. Я всегда в таком случае иду вперед — уж куда лучше, чем на месте стоять.

О тех, кто подвозит

Подвозят обычные люди, те, кому по пути. Здорово, если ты умеешь разговаривать, находить общий язык, чувствуешь настроение. Водители разные бывают. Берут кто-то из... сострадания что-ли. Кому-то скучно. Тут главное не навязываться, не злоупотреблять. Чувствовать меру. Кому-то нужно просто поддакивать, а кто-то хочет тебя послушать, тогда нужно вести диалог на какую-нибудь тему.

Не забуду одного водителя, который попался мне лет уже 18 назад на Уфимском тракте за Симом. Он подобрал меня и еще одного парня на такой разбитой «Волге», что было видно асфальт сквозь пол. Я засомневался: а доеду ли в целом и здоровом состоянии хоть куда-нибудь?

Зеркал заднего вида у машины не было, обшивка внутри салона сохранилась лишь частично, как и передняя панель, видны были всякие механизмы, проводка и прочие внутренности автомобиля. Но урчало детище ГАЗа весьма бодро, мы прыгнули и погнали. Да-да, именно погнали. Этот потомок кочевников босиком давил на гашетку, на обгонах высовывался по пояс из окна, оборачивался на тех, кого обогнал, а жал он не хило, потом возвращался в салон, подмигивал глазом, и выдавал: «Ха, обиделся!». В общем, было ощущение, что в Уфу мы въехали на коне. Аттракцион чистой воды. Дядька много болтал. Травил баянистые шутки, впрочем, в его устах, подкрепленные башкирскими словечками и русским матерком, они звучали весьма свежо.

Еще случай. Возвращался с Аркаима. Наступила ночь. А у меня, как назло, ни палатки, ничего подобного при себе. Только хотел куда-то в лес свернуть, заночевать у костра, как на дороге останавливается машина. Там сидят парни такие... амбалы. Ну все, думаю, приехал. Садись, мол, без разговоров. Сел. «Пить хочешь?» — дают газировку. «Есть хочешь?», — достают хлеб, колбасу, дают бутерброд. Ну, я вежливо жую. Разговариваем. Они куда-то сворачивают, привозят в деревню, сдают меня какому-то дедушке и уезжают в соседнюю деревню на дискотеку. У деда дома бабушка, она кормит меня лапшой, стелет на полу перину, я сплю. Утром мы пьем чай, и я благополучно добираюсь до дому. Село Остроленка, 2004 год.

Путевые заметки

Я, как филолог, всегда обращал внимание на речь собеседника, его язык. В Самаре меня поразили протяжные гласные: «Эээй, паааарень». На Урале говорят очень быстро, проглатывают окончания. Это было заметно. Самое важное в любом путешествии — это эмоции. А они всегда положительные. Россия очень красивая. Очень разная. Если ехать по М-5 «Урал» от Челябинска до Уфы, то это горы, проезжая Буздяк Башкирии, Октябрьское, Бавлы Татарстана, Самарскую область — видишь поля, нефтяные качалки, более ровную местность. Так же при продвижении на юг — бесконечные степи. Это круто!

Наверное это в крови, все мы так или иначе, кочевники. Мой сын как-то сказал: это лучше, чем на одном месте сидеть. А по приеду домой ощущение, что я буду спать в чистой постели, после душа, а не умытый в реке, и поев домашней еды, а не «Доширак», — это самое ценное. Возможно, так и приходит понимание важности того, что мы имеем.