Южный Урал присоединится к Всероссийскому образовательному проекту «День цифры». Во время летнего отдыха в лагере дети в игровой форме познакомятся с популярными IT-профессиями и актуальными информационными технологиями. Как сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе мэрии Челябинска, тематические квесты и интерактивы пройдут по всему региону, в нашем городе они состоятся 1 июня на базе школы № 138.
«Программа „Дня цифры“ рассчитана на один день и включает в себя несколько этапов: совместно с вожатыми в командной игре ребята сначала пройдут увлекательный квест, отвечая на вопросы, построят „цифровой лагерь будущего“ на основе полученных практических знаний, а также поучаствуют в развлекательном интеллектуальном квизе, где подведут итоги дня, поделятся впечатлениями и знаниями», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Игра рассчитана на любое время года, как на свежем воздухе, так и в закрытом пространстве. Каждый этап адаптирован под три возрастные категории (для детей 7—11, 12—15 и 16—17 лет), поэтому принять участие смогут все воспитанники лагеря.
Для дополнительной подготовки ко «Дню цифры» воспитателей, вожатых, директоров лагерей 25 мая 2022 года в 10:00 и 14:00 по московскому времени Минцифры России проведет вебинар с организаторами и методическими работниками проекта.
«Более 3,5 млн детей по всей стране летом отдыхает в детских лагерях. Контент для образовательного праздника, включающий сценарий „Дня цифры“, доступен бесплатно для детских лагерей, чтобы все желающие могли провести у себя такое мероприятие», — объяснил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.
Челябинская область неоднократно входила в десятку регионов, активно участвующих в проекте «Урок цифры», на основе материалов которого была создана увлекательная игра-квест, проводимая в рамках «Дня цифры». Акция ежегодно объединяет около 160 тысяч школьников из более чем 700 школ Южного Урала.
В прошлом году за активную поддержку Всероссийской акции «Урок цифры», проводимой в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», Челябинская область получила благодарность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и генерального директора АНО «Цифровая экономика» Евгения Ковнира.
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