Альтернатива Booking: челябинцы 15 лет занимаются сервисом бронирования жилья

Сеть используют в 800 городах России и зарубежья

Зарубежные сервисы бронирования жилья ушли с российского рынка. Airbnb, Booking, Agoda и Trivago составляли, по оценкам экспертов, основную часть в сфере аренды недвижимости у россиян. Теперь освободившуюся нишу занимают отечественные системы бронирования жилья. Одна из самых крупных и проверенных — «Квартирка.com». Сервис запустила 15 лет назад команда челябинских айтишников. О том, где теперь искать жилье и произойдет ли рост стоимости аренды, информагентство «Первое областное» узнало у основателя «Квартирка.com» Сергея Ведерникова.

«Квартирка.com» — сервис для бронирования частного жилья. Проект запустили в 2007 году челябинские IT-специалисты из команды «Стратегия роста». Они специализировались на разработке и продвижении диджитал-проектов. Еще один свой крупный проект «На тарелочке.Ру» — сервис для доставки еды — ребята успешно продали несколько лет назад.

Уже не занимается заказной разработкой «Стратегия роста», а «Квартирку» успешно развивают и продвигают. Запущено мобильное приложение, охват сервиса — 800 городов России и ближнего зарубежья. На площадке активно 45 тысяч объектов недвижимости.

Один из создателей проекта и его директор Сергей Ведерников поделился своими мыслями и прогнозами по поводу импортозамещения в сфере сервисов бронирования жилья.

«Сайт „Квартирка“ является одним из крупнейших среди русскоязычных сервисов краткосрочной аренды частного жилья. Конечно, сейчас мы получили определенные преимущества с уходом зарубежных площадок. Это можно рассматривать как повод для оптимизма: за три дня к нам добавилось порядка тысячи пользователей, которые готовы предложить свое жилье в аренду. Хотя во всей сложившейся ситуации мы наблюдаем два разнонаправленных вектора.

О ценах на аренду

С одной стороны, внутренний туризм получил стимул к развитию еще с начала пандемии. С падением курса рубля те, кто имел возможность выехать за границу, скорее всего, будут искать аналоги внутри страны или в ближнем зарубежье. Это, в свою очередь, должно способствовать росту цен.

Но, с общеэкономической точки зрения, покупательская способность не настолько высока: хозяевам нужно сдать свое жилье и они пытаются сдерживать цены и даже предлагают скидки и различные бонусные акции для постоянных клиентов.

Во что все это выльется — когда покупатель создает спрос, а продавец не отпускает цены в свободное плавание, — покажет время. Но мы не ждем особого роста стоимости аренды жилья.

О сезоне отпусков

Мы увидели не только рост числа хозяев, но и рост гостей. Хотя понимаем, что это все цветочки. Люди в позиции ожидания: они наблюдают и ждут, чем и когда все закончится, и не планируют отпуск. Но мы предполагаем, что, как и в прошлые годы, пик активного бронирования на лето начнется уже в апреле. Традиционно возрастет спрос и на майские праздники.

О гарантиях

Сначала «Квартирка» создавалась как тематическая доска объявлений, постепенно мы внедрили ряд сервисов, которые не только удобны пользователям, но и защищают их от мошенников и потери денег. Гость выбирает город, забивает даты и количество гостей, сервис показывает все свободные на этот период предложения. Не надо никуда звонить, уточнять, отправлять СМС. Далее — бронь. Вся предоплата проходит через нас. Мы отдаем ее арендодателю только после заселения гостя, если последнего устроили все условия. Я думаю, именно гарантии сохранности денег и соблюдения этих условий и есть то самое важное, что будет двигать «Квартирку» вперед.