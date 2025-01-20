В особой экономической зоне под Челябинском планируют запустить пять предприятий

Флагманским станет завод роботизированных систем

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Южноуральская» формируется на территории Красноармейского района. Проект постановления о создании ОЭЗ, подготовленный Минэкономразвития, проходит публичные обсуждения. Согласно пояснительной записке, планируется запустить пять предприятий, где будут работать более 1000 специалистов. ИА «Первое областное» ознакомилось с документом.

Проект постановления разработали по заявке правительства Челябинской области и администрации Красноармейского района для повышения инвестиционной привлекательности региона, развития обрабатывающих, включая высокотехнологичные, отраслей экономики, транспортной инфраструктуры, производства новых видов продукции, в том числе для импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны.

«Поддержка инвесторов для нашего региона — один из ключевых приоритетов. И создаваемая особая экономическая зона — важный элемент этой работы. В рамках ОЭЗ будут действовать льготные условия налогообложения для будущих резидентов. В том числе ставка налога на прибыль для резидентов у нас обнулена на семь налоговых периодов. Это делает условия ведения бизнеса в ОЭЗ крайне привлекательными для инвесторов»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В пояснительной записке отмечается, что получены письменные подтверждения от пяти потенциальных резидентов ОЭЗ «Южноуральская» о намерениях реализовать свои инвестиционные проекты. Объем вложений за 2025—2027 годы составит 14,3 миллиарда рублей.

Компания «АвгЭксл» намерена запустить на территории ОЭЗ завод по производству осей и осевых агрегатов. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) планирует создание сразу четырех предприятий. В списке значатся заводы прицепной техники, по производству подшипников, гусеничных систем и роботизированных систем.

Завод роботизированных систем называется флагманским. Ежегодно планируется производить 150 универсальных роботов, 350 шестиосевых cварочных роботов, 180 универсальных роботов-манипуляторов, 250 четырехосевых роботов-манипуляторов, 300 сварочных одноосевых позиционеров грузоподъемностью 1000 килограмм, 100 AGV/AMR позиционеров.

«Проект включает формирование линии ручной сборки роботов-манипуляторов и позиционеров, применяющей интеллектуальные решения, роботизированные и высокопроизводительные вычислительные системы, результаты обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, позволяющие автоматизировать рутинные операции и кратно повысить производительность труда»,— сказано в пояснительной записке.

Завод по производству осей и осевых агрегатов ежегодно будет выпускать более 25 тысяч осей и осевых агрегатов и 10 тысяч балок оси. На заводе прицепной техники в год планируется производство 850 самосвалов, 2050 шторных и 400 бортовых полуприцепов, 420 контейнеровозов, 400 изотермических полуприцепов, 620 тяжеловозов, 360 цистерн.

Производительность завода по производству подшипников планируется на уровне 983 тысяч изделий в год. Завод гусеничных систем ежегодно планирует выпускать 4000 гусеничных цепей, 6000 катков опорных, 4000 катков поддерживающих и 1200 гусениц в сборе.

Для обеспечения резидентов ОЭЗ кадрами в области промышленного производства предполагается задействовать возможности Южно-Уральского и Челябинского государственных университетов, а также 64 профессиональных образовательных организаций. Управлением ОЭЗ планирует заняться управляющая компания парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка».

Объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ за 10 лет составит 21,3 миллиарда рублей. Суммарная выручка от продажи товаров, работ, услуг резидентов ожидается на уровне не менее 253,6 миллиарда рублей. Совокупный объем налоговых и иных отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ к 2034 году достигнет 18,9 миллиарда рублей.

Проект постановления о создании ОЭЗ «Южноуральская» кроме публичного обсуждения проходит также независимую антикоррупционную экспертизу. После этого и согласования с другими федеральными органами исполнительной власти документ будет внесен в правительство России.