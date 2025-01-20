Постановление о создании челябинской ОЭЗ пройдет через публичные обсуждения

Работа над формированием территории идет с прошлого года

В Красноармейском районе формируют первую в Челябинской области особую экономическую зону «Южноуральская». Проект постановления подготовило Минэкономразвития РФ, он опубликован на портале правовых актов. После публичного обсуждения и согласования с федеральной исполнительной властью документ поступит в правительство страны. Создание ОЭЗ промышленно-производственного типа привлечет инвестиции в регион, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В рамках ОЭЗ будут действовать льготные условия налогообложения для будущих резидентов. В том числе ставка налога на прибыль для резидентов обнулена на семь налоговых периодов. Это делает условия ведения бизнеса в ОЭЗ крайне привлекательными для инвесторов»,— отметил губернатор Алексей Текслер.

В ОЭЗ организуют кластер современных чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств. Он станет точкой роста для региональной и российской промышленности в обрабатывающей сфере и области высоких технологий. Объем инвестиций резидентов составит более 20 миллиардов рублей. Создадут свыше 1000 рабочих мест.

По словам врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития Александр Солдатов, ОЭЗ с льготным налоговым и таможенным режимом даст импульс развитию региональной и местной инфраструктуры, формированию логистических преимуществ челябинских производителей.

Объем инвестиций в Челябинской области в абсолютном выражении в январе — сентябре 2024 года вырос на 77,5 миллиарда рублей и составил 332,7 миллиарда. По итогам всего года прогнозируется более 500 миллиардов.

Напомним, что впервые о создании ОЭЗ стало известно в апреле 2024 года. О планах объявлял вице-губернатор Иван Куцевляк. Минэкономразвития региона тогда сообщало, что для резидентов ОЭЗ будут действовать особый режим уплаты НДС и таможенные льготы. Налог на прибыль в 1—7‑й годы работы составит 2% в федеральный бюджет, 0% — в региональный. На имущество организаций установят нулевой налоговый коэффициент на 10 лет. Обнулят на 10 лет транспортный налог и на пять лет земельный.

В июне на ПМЭФ‑2024 Алексей Текслер и генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг подписали соглашение о совместной работе в 2024—2026 годах. На производствах ОЭЗ планируют внедрять промышленных роботов-манипуляторов.