В Челябинской области резидентов особых экономических зон освободили от налога на прибыль

Ставка будет равна 0% в течение семи отчетных периодов

В Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера для резидентов особых экономических зон ставки налога на прибыль обнулили на семь налоговых периодов. Соответствующий законопроект представил сегодня, 30 ноября, замгубернатора Иван Куцевляк на заседании Заксобрания региона.



В регионе ставка налога на прибыль для резидентов ОЭЗ была 2% на первые 5 лет, 7% — на 6—10-й годы и 13,5% — с 11-го года. Анализ особых экономических зон промышленно-производственного типа в России показал, что в большинстве ОЭЗ резиденты освобождены от уплаты региональной части налога на прибыль минимум на 5 лет, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития области.

«Наличие налоговых преференций является ключевым фактором для привлечения инвесторов. Поэтому законопроектом предлагается изменить действующие налоговые ставки налога на прибыль для организаций — резидентов ОЭЗ, созданных на территории Челябинской области, установив их следующим образом: 0% в течение 7 налоговых периодов, 3% — с 8-го по 12-й налоговый период и 12% — по истечении 12 налоговых периодов. Это сделает условия ведения бизнеса в ОЭЗ Челябинской области одними из самых привлекательных в Российской Федерации и будет способствовать привлечению инвестиций в регион и созданию новых рабочих мест. И, конечно, важной задачей сейчас является привлечение резидентов в создаваемую ОЭЗ», — сказал Иван Куцевляк.

В Челябинской области сегодня активно работают над созданием особой экономической зоны «Южноуральская». Для повышения конкурентоспособности площадки губернатор Алексей Текслер предложил внести поправки в региональное законодательство. Депутатский корпус одобрил обнуление налога на прибыль резидентов ОЭЗ.