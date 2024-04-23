В Красноармейском районе формируют особую экономическую зону

Инвесторов пригласили разместить новые высокотехнологичные производства

Сегодня, 23 апреля, вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк пригласил российских инвесторов разместить новые высокотехнологичные производства в особой экономической зоне (ОЭЗ), которая формируется вблизи Челябинска — в Красноармейском районе, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

«О необходимости создания в регионе ОЭЗ неоднократно заявлял губернатор Алексей Текслер. Такая площадка сейчас формируется в Красноармейском районе вдоль трассы на Курган. Здесь мы будем развивать кластер чистых высокотехнологичных производств, в том числе за счет применения и развития роботизированных технологий. Мы приглашаем инвесторов, у кого есть желание и понимание процесса создания таких производств, к сотрудничеству»,— уточнил заместитель губернатора Иван Куцевляк.

В рамках ОЭЗ будут действовать льготные условия ведения предпринимательства. В частности, ранее по поручению губернатора Алексея Текслера ставки налога на прибыль для резидентов ОЭЗ в Челябинской области обнулены на семь налоговых периодов.

Это делает условия ведения бизнеса в регионе одними из самых привлекательных в Российской Федерации и будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Важной задачей сейчас является привлечение резидентов в создаваемую ОЭЗ.

Как пояснили в Минэкономразвития региона, для резидентов ОЭЗ будет действовать особый режим уплаты НДС, а также таможенные льготы. Для предприятий, разместивших производства в ОЭЗ Челябинской области, налог на прибыль в 1—7‑й годы работы составит 2% в федеральный бюджет, 0% — в региональный бюджет.

На имущество организаций будет установлен нулевой налоговый коэффициент в течение 10 лет. Также обнуляется для резидентов ОЭЗ транспортный налог на 10 лет и земельный налог на 5 лет.