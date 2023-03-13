До конца августа этого года на улицах Магнитогорска установят 16 новых стационарных постов фиксации нарушений правил дорожного движения. На покупку фото- и видеокамер готовы направить 83,5 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Подвести итоги аукциона и выбрать подрядчика для монтажа оборудования планируют во второй половине марта.
Камеры установят на Казачьей переправе (она же Магнитный переход), улице Зеленой в районе дома № 9 на улице Солнечной, проспекте Карла Маркса между торговой галереей «Весна» и концертным объединением (дома № 99 и 126).
Кроме того, посты фиксации появятся на перекрестках: ул. Советская — ул. Гагарина, ул. Труда — ул. Тевосяна, ул. Грязнова — ул. Суворова, пр. Пушкина — ул. Кирова, пр. Пушкина — ул. Маяковского, ул. Советская — ул. Ленинградская, пр. Карла Маркса — ул. Московская, пр. Карла Маркса — ул. 50-летия Магнитки, ул. Советская — ул. Комсомольская, пр. Ленина — ул. Сталеваров, ш. Западное — ул. Гагарина, ш. Космонавтов — ш. Холмогорское, ул. Суворова — ул. Ленинградская.
Как указано в техзадании, новые камеры будут определять, пристегнуты ли водители и пассажиры ремнями безопасности, и выявлять запрещенное движение грузовых машин. Кроме того, оборудование настроят на фиксацию превышения скорости и заезда за стоп-линию. Камеры смогут одновременно распознавать номера машин России, Казахстана, Киргизии, Украины, Беларуси и Армении. Заказчиком аукциона является областное учреждение «Центр обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион».
Выявлять непристегнутых водителей и пассажиров в Челябинской области начали с 13 февраля. В пресс-службе ГИБДД сообщали, что всего за один день зафиксировали 242 таких нарушения. За управление машиной с непристегнутым ремнем безопасности или за перевозку непристегнутых пассажиров налагается штраф в размере 1000 рублей. Камеры фиксируют транспортные средства в автоматическом режиме. Выявленные правонарушения проверяет инспектор. Если водитель считает, что его оштрафовали незаконно, нужно обратиться в Госавтоинспекцию. Там проверят информацию и в случае ошибки наказание отменят.
Добавим, что в 2022 году в Магнитогорске установили 15 стационарных постов фиксации нарушений ПДД. Монтаж обошелся бюджету в 69,5 млн рублей. Всего в городе работает 20 камер.