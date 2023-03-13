В Магнитогорске установят 16 камер для выявления непристегнутых водителей

На обновление системы наблюдения направили 83,5 млн рублей

До конца августа этого года на улицах Магнитогорска установят 16 новых стационарных постов фиксации нарушений правил дорожного движения. На покупку фото- и видеокамер готовы направить 83,5 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Подвести итоги аукциона и выбрать подрядчика для монтажа оборудования планируют во второй половине марта.

Камеры установят на Казачьей переправе (она же Магнитный переход), улице Зеленой в районе дома № 9 на улице Солнечной, проспекте Карла Маркса между торговой галереей «Весна» и концертным объединением (дома № 99 и 126).

Кроме того, посты фиксации появятся на перекрестках: ул. Советская — ул. Гагарина, ул. Труда — ул. Тевосяна, ул. Грязнова — ул. Суворова, пр. Пушкина — ул. Кирова, пр. Пушкина — ул. Маяковского, ул. Советская — ул. Ленинградская, пр. Карла Маркса — ул. Московская, пр. Карла Маркса — ул. 50-летия Магнитки, ул. Советская — ул. Комсомольская, пр. Ленина — ул. Сталеваров, ш. Западное — ул. Гагарина, ш. Космонавтов — ш. Холмогорское, ул. Суворова — ул. Ленинградская.

Как указано в техзадании, новые камеры будут определять, пристегнуты ли водители и пассажиры ремнями безопасности, и выявлять запрещенное движение грузовых машин. Кроме того, оборудование настроят на фиксацию превышения скорости и заезда за стоп-линию. Камеры смогут одновременно распознавать номера машин России, Казахстана, Киргизии, Украины, Беларуси и Армении. Заказчиком аукциона является областное учреждение «Центр обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион».

Выявлять непристегнутых водителей и пассажиров в Челябинской области начали с 13 февраля. В пресс-службе ГИБДД сообщали, что всего за один день зафиксировали 242 таких нарушения. За управление машиной с непристегнутым ремнем безопасности или за перевозку непристегнутых пассажиров налагается штраф в размере 1000 рублей. Камеры фиксируют транспортные средства в автоматическом режиме. Выявленные правонарушения проверяет инспектор. Если водитель считает, что его оштрафовали незаконно, нужно обратиться в Госавтоинспекцию. Там проверят информацию и в случае ошибки наказание отменят.

Добавим, что в 2022 году в Магнитогорске установили 15 стационарных постов фиксации нарушений ПДД. Монтаж обошелся бюджету в 69,5 млн рублей. Всего в городе работает 20 камер.