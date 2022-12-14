В Магнитогорске решили снизить аварийность на дорогах с помощью видеокамер

36 постов наблюдения будут работать на перекрестках к концу 2023 года

За несколько месяцев камеры фиксации нарушений ПДД в Магнитогорске зафиксировали почти 28 тысяч нарушений на трех перекрестках. Всего на сегодняшний день, 14 декабря, в городе работают 20 стационарных постов фотовидеофиксации нарушений ПДД в разных районах, 15 из которых ввели в эксплуатацию с 18 октября 2022 года. В следующем году в городе для снижения аварийности планируют установить еще 16 постов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской ГИБДД отмечают, что установка камер фотовидеофиксации не только определяет аварийность на том или ином перекрестке, но и дисциплинирует участников дорожного движения и с появлением новых постов обстановка на городских дорогах уже изменилась в лучшую сторону.

В числе нарушений, которые фиксируют посты, — превышение установленной скорости движения, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Кстати, горожане, получившие штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, могут обжаловать их в приложении «Госуслуги Авто» в течение 10 дней с момента вынесения постановления о нарушении. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней.