В Челябинске назвали перевозчика с самыми частыми нарушениями ПДД

Всего за один день к ответственности привлекли почти сотню водителей маршруток

Сотрудники городского отдела Госавтоинспекции составили 92 административных протокола за нарушения правил дорожного движения в отношении водителей маршрутных такси. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинска, уточнив, что столько нарушений было зафиксировано всего за один день, 7 февраля. Рекордсменом стала организация, занимающаяся обслуживанием 22-го маршрута («Александа Шмакова — ЧТПЗ»): «обладателями» протоколов стали 27 водителей.

Чаще всего водители маршруток не использовали ремни безопасности, нарушали правила пользования внешними световыми приборами, не соблюдали требования, предписанные знаками или разметкой, а также нарушали правила маневрирования. Инспекторы накануне проводили профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

«Цель данного мероприятия — устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, профилактика ДТП по вине водителей автотранспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снижения тяжести последствий ДТП на пассажирском транспорте», — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Поводом к такой профилактике стала неутешительная статистика аварийности с участием пассажирского транспорта за минувший январь. Всего за месяц в городе случилось 10 ДТП, в которых погиб один человек и еще десять участников аварий были ранены. При этом отмечается, что 7 из 10 таких дорожных аварий произошли по вине водителей пассажирского транспорта.

Так, например, 20 января на улице Новороссийской маршрутный ПАЗ насмерть сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. В отношении иностранца, управлявшего маршруткой, возбудили уголовное дело, а позже отправили в следственный изолятор.