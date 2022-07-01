Сегодня, 1 июля, глава МВД России Владимир Колокольцев запретил использовать ручные радары сотрудникам ГИБДД. Оборудование предназначалось для фото и видеофиксации нарушений ПДД в ручном режиме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с Днем образования службы, который отмечается 3 июля. В этом году Госавтоинспекции исполняется 86 лет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Также министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества. На треть сократилась аварийность по причине превышения установленной скорости движения. Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — заявила Ирина Волк.
Напомним, что уже в скором времени для автомобилистов могут увеличить суммы штрафов, лишить свободы или конфисковать машину. Речь идет о водителях, которых поймали за рулем в нетрезвом виде или без прав, а также тех, кто любит выезжать на встречную и превышать скорость. В материале ИА «Первый областной» разбираемся в документе, который должен усилить ответственность за опасное вождение, вместе с экспертами.