В России прекращают использование ручных радаров для фиксации нарушений ПДД

Об этом объявил глава МВД России Владимир Колокольцев

Сегодня, 1 июля, глава МВД России Владимир Колокольцев запретил использовать ручные радары сотрудникам ГИБДД. Оборудование предназначалось для фото и видеофиксации нарушений ПДД в ручном режиме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с Днем образования службы, который отмечается 3 июля. В этом году Госавтоинспекции исполняется 86 лет»,

— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме»,

— заявила Ирина Волк.