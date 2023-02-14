В Челябинской области камеры начали фиксировать непристегнутых водителей

Только за один день выявили около 250 нарушений

Часть автоматических комплексов, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, теперь может распознать, пристегнут ли водитель ремнем безопасности. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. В ведомстве заявили, что некоторые камеры уже начали выявлять нарушения, предусмотренные статьей 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.

«За один день работы было выявлено 242 автомобиля, водители и пассажиры которых не пристегнулись ремнями безопасности. В отношении владельцев указанных транспортных средств вынесены постановления по делам об административных правонарушениях», — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.





Инспекторы напомнили, что статья КоАП, по которой привлекают к ответственности за непристегнутый ремень, предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей. В конце января госавтоинспекторы Челябинска проводили профилактическую акцию «Ремень безопасности», чтобы проверить, как водители соблюдают правила применения ремней и перевозки детей.

Кроме того, новоиспеченный начальник областного управления ГИБДД ранее сообщал, что на автомобили экипажей ДПС могут установить комплекс «Автоураган». Он способен фиксировать нарушения расположения машин на проезжей части, выезд на «встречку» и другие опасные маневры. Сейчас введение такого комплекса и его запуск в тестовом режиме обсуждается с партнерами.

Кстати, с начала года в нашем регионе заработали 58 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установили на участках дорог с самой высокой аварийностью.