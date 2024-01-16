В Магнитогорске начинается проектирование нового терминала аэропорта

Аэровокзальный комплекс площадью 6 тысяч квадратных метров построят к концу 2026 года

АО «Международный аэропорт Магнитогорск» заключало контракт на разработку проектной документации для строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. На работы направят 89,45 миллиона рублей. Начальная цена аукциона составляла 105,66 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Название компании, которая сделает всю нужную документацию, не указывается.

Проектирование запланировано на срок до 20 декабря 2024 года. Работа пройдет в четыре этапа: анализ общей концепции аэровокзала и разработка макета, инженерные изыскания и разработка проектной документации, разработка тендерной документации, техническое сопровождение при выбора генподрядчика для строительства.

Здание будет двухэтажным. На первом этаже обустроят входную группу, помещения для оформления, зоны ожидания вылета или прилета, регистрации пассажиров и приема багажа, служебные, санитарно-бытовые и инженерные помещения, контрольно-пропускной пункт в технологический сектор зоны транспортной безопасности. На втором этаже будут зоны ожидания вылета, паспортного контроля, предполетного досмотра и прохода сотрудников в перевозочный сектор транспортной безопасности. Пропускная способность составит 800 тысяч пассажиров в год или 200 человек в час. Это в два раза больше, чем у существующего комплекса. В часы пиковой нагрузки совмещенный прилет и вылет нового комплекса внутренних воздушных линий составит не менее 400 пассажиров в час.

«Строительство будет осуществляться в условиях действующего аэропорта в несколько этапов. На первом этапе планируется строительство подъездной дороги, на втором — нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний площадью порядка 6 тысяч квадратных метров, затем — привокзальной площади и иных сооружений»,— указано в техническом задании к состоявшемуся аукциону.

Ранее в пресс-службе администрации Магнитогорска сообщали, что новый аэровокзальный комплекс для внутренних рейсов построят к ноябрю 2026 года. Здание возведут севернее существующего терминала, оно будет примыкать к новому перрону.

В 2023 году в рамках модернизации аэропорта в Магнитогорске реконструировали аэродром. За пять месяцев, с июня по ноябрь, обновили полосу, рулежную дорожку, места стоянок для двух самолетов, систему электроснабжения, мачты освещения, светосигнальное и метеорологическое оборудование. Далее в планах строительство площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, расширение перрона для стоянки и обслуживания самолетов, строительство нового здания аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, водосточно-дренажной системы. Работы планируют завершить до конца 2024 года. Реконструкция аэродрома проводится в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» по заказу федерального учреждения «Ространсмодернизация».