Авиакомпания Nordwind с 22 февраля запустит прямые рейсы из Магнитогорска в Сочи. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Время в пути составит до 3 часов 25 минут. Продажа билетов уже открыта. Их стоимость составляет около 6 тысяч рублей. Пассажирам также доступны прямые перелеты в Сочи из Челябинска.

Напомним, что 11 ноября в Магнитогорске после первого этапа реконструкции открыли международный аэропорт. Там расширили взлетно-посадочную полосу, обновили рулежные дорожки, перрон, светосигнальное и метеооборудование. В планах также построить новый терминал внутренних авиалиний.