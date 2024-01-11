Авиакомпания Nordwind с 22 февраля запустит прямые рейсы из Магнитогорска в Сочи. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Время в пути составит до 3 часов 25 минут. Продажа билетов уже открыта. Их стоимость составляет около 6 тысяч рублей. Пассажирам также доступны прямые перелеты в Сочи из Челябинска.
Напомним, что 11 ноября в Магнитогорске после первого этапа реконструкции открыли международный аэропорт. Там расширили взлетно-посадочную полосу, обновили рулежные дорожки, перрон, светосигнальное и метеооборудование. В планах также построить новый терминал внутренних авиалиний.
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