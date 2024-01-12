Предложения по благоустройству на 2025 год начали собирать от магнитогорцев

Впервые для этого задействовали портал «Госуслуги»

В Магнитогорске с 12 января стартовал сбор предложений по объектам благоустройства в 2025 году. Жители могут оставлять свои пожелания в специальных ящиках, расставленных по всем районам города. Впервые для сбора предложений задействовали и портал госуслуг, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сбор предложений по программе «Формирование комфортной городской среды» идет на следующий, 2025 год. Накануне в правительстве Челябинской области рассказали, что южноуральцы определили 128 мест для работ в предстоящем 2024 году.

«По 17 января горожане могут предложить территорию, которая, на их взгляд, может быть благоустроена в 2025 году. Все поступившие через „Госуслуги“ предложения будут добавлены к предложениям жителей из ящиков, установленных в районных и городской администрациях, а также к предложениям, поступившим на электронную почту»,— пояснили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.