В Магнитогорске разработают проект терминала аэропорта за 106 млн рублей

Завершить работы планируется к 20 декабря 2024 года

Международный аэропорт Магнитогорск объявил аукцион на проектирование нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий за 105,7 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Строительство будет осуществляться в условиях действующего аэропорта в несколько этапов. На первом этапе планируется строительство подъездной дороги, на втором — нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний площадью порядка 6 тыс. квадратных метров, затем — привокзальной площади и иных сооружений», — указано в техзадании.

Из документации следует, что здание терминала будет двухэтажным (не считая технического этажа), ориентировано на пропускную способность 800 тыс. пассажиров в год или 200 человек в час, что в два раза больше, чем у существующего комплекса. В часы пиковой нагрузки совмещенный прилет и вылет нового комплекса внутренних воздушных линий должен пропускать не менее 400 пассажиров в час.

Проектирование терминала будет осуществляться в четыре этапа. На первом этапе предусмотрен анализ общей концепции аэровокзала и разработка макета, на втором — инженерные изыскания и разработка проектной документации, на третьем — разработка тендерной документации. На заключительном этапе требуется техсопровождение заказчика в процессе выбора генподрядчика. Срок завершения проектно-изыскательских работ — не позднее 20 декабря 2024 года.

На первом этаже нового терминала разместят входную группу, помещения для оформления, зоны ожидания вылета/прилета, регистрации пассажиров и приема багажа. Также здесь будут служебные, санитарно-бытовые и инженерные помещения, контрольно-пропускной пункт в технологический сектор зоны транспортной безопасности. На втором этаже — зоны ожидания вылета, паспортного контроля, предполетного досмотра и прохода сотрудников в перевозочный сектор транспортной безопасности.

За основу проекта нового терминала в Магнитогорске взяли действующий комплекс аэропорта в Ставрополе.