В Магнитогорске начал работать сервис доставки продуктов «Самокат»

Работу начали около 10 складов онлайн-ретейлера

Онлайн-ретейлер с доставкой товаров «Самокат» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group) объявил об открытии в Магнитогорске около 10 дарксторов — складов для экспресс-доставки продуктов питания за 15 минут. Всего на территории России уже действует более 850 дарксторов в 29 городах. К концу 2021 года число городов присутствия сервиса планируют увеличить в два раза, сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера.

«Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это, прежде всего, экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими», — отмечает директор по маркетингу «Самокат» Игорь Рожков.

В зависимости от зоны доставки курьеры будут доставлять товары на велосипедах за 15—30 минут. В первое время для доставки будут использовать также автомобили. На сервисах по поиску работы в Магнитогорске размещено несколько вакансий курьера в «Самокат». Потенциальным сотрудникам предлагают зарплату в среднем от 46 тыс. рублей до 75 тыс. рублей на руки, платить обещают еженедельно. Опыт работы при этом не требуется, продолжительность занятости сотрудник может выбрать сам — от 2 до 16 часов в день.

Сервис «Самокат» входит в экосистему Сбера. Он принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group.



«Сбер создал масштабную экосистему, которая охватывает почти все сферы нашей жизни. Мы продолжаем развивать доступность разных сервисов в регионах. Жители Челябинска уже высоко оценили доставку „Самокат“, и сегодня сервис стал доступен и в Магнитогорске. Теперь горожане могут освободиться от рутинных задач и потратить время, которое они могли бы провести в магазинах, на что-то более важное и приятное. Дополнительный бонус — для пользователей подписки СберПрайм. Они получат скидку до 7% от суммы заказа, помимо тех акций, которые действуют в самом приложении», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Оформить и получить заказ жители Магнитогорска смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет 100 рублей. Напомним, в Челябинске сервис доставки начал работать в июне этого года.