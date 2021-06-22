Сервис доставки продуктов «Самокат» начал работать в Челябинске

Компания набирает сотрудников, но не комментирует информацию об открытии

В Челябинске начал работать сервис доставки продуктов «Самокат» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group). Жители города могут увидеть курьеров в черно-розовой форме на улицах. Однако в пресс-службе Сбера сообщили, что официально «Самокат» пока не работает. В приложении и на сайте возможности сделать заказ в Челябинске нет.

«Самокат» бесплатно развозит продукты. Заявленное время доставки — 15 минут. Оперативность обеспечивают за счет создания складов в разных районах города — так называемых дарксторов. Компания была основана в 2018 году в Санкт-Петербурге под брендом «Магазинчик», а в 2019 была переименована в «Самокат» и с лета того же года стала доставлять продукты по Москве, затем — в Казани и Нижнем Новгороде. В 2021 году компания начала экспансию в другие регионы. С 16 марта сервис стал доставлять товары в Краснодаре, с 18 марта — в Самаре. За лето планируют зайти во все города-миллионники.

В пресс-службе «Самоката» отказались комментировать информацию о запуске сервиса в Челябинске. По словам руководства, в ближайшее время состоится пресс-конференция, на которой расскажут все подробности.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что основная целевая аудитория «Самоката» — это челябинцы, которым тяжело или неудобно ходить по магазинам, — молодые родители и пенсионеры. Поэтому ставку делают не на эксклюзивность продуктов, как, например, «Яндекс. Лавка» или Delivery club, а на цену и скорость доставки.

«То, что „Самокат“ готов доставить продукты повседневного спроса быстро, да еще и бесплатно, если сумма заказа превысила 100 рублей, будет в первую очередь выступать конкурентным преимуществом. „Яндекс. Еда“ или Delivery club в этом плане также доставляют продукты, но все же основную ставку они делают на доставку из ресторанов и предприятий общепита, где уже есть достаточная премия за доставку. Полагаю, что „Самокат“ со своей направленностью сервиса на повседневные потребности аудитории сможет достаточно быстро завоевать интерес в Челябинске»,— считает эксперт.

В Челябинске объявили набор персонала для работы в «Самокате». На сайте по поиску работы разместили вакансии о найме курьеров. Предлагают вариант работы по всему городу (зарплата — от 50 тыс. рублей) и рядом с домом (от 30 тыс. рублей в месяц). Автокурьеры могут заработать до 72 тыс. рублей. Платить обещают еженедельно. Опыт работы не нужен. Компания готова предоставить сотрудникам велосипеды.