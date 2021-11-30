Еще 655 человек в Челябинской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 30 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 655 положительных результатов, среди заболевших один школьник. С начала пандемии официально зафиксированы 128 тысяч 591 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1506 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 108 тысяч 756 южноуральцев. На лечении остаются 13 тысяч 385 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 388 южноуральцев.

Ранее сообщалось, что челябинские врачи будут использовать опыт лечения пациентов в красных зонах Москвы.



А президент страны Владимир Путин дал поручение губернаторам взять на личный контроль вакцинацию граждан.