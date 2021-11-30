Экс-директор Челябинского аэропорта получил условный срок за мошенничество

Андрей Осипов был задержан в марте 2021 года

Во вторник, 30 ноября, в Центральном районном суде Челябинска был оглашен приговор бывшему генеральному директору аэропорта Челябинска Андрею Осипову. Обвиняемый в мошенничестве топ-менеджер получил три года условно с испытательным сроком два года, сообщает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Гособвинитель просил для экс-директора аэропорта Челябинска 3,5 года реального срока лишения свободы. Но суд признал доводы несущественными. Ущерб был возмещен Осиповым в ходе следствия. Также у обвиняемого есть смягчающие обстоятельства — четверо несовершеннолетних детей. По решению суда Андрей Осипов получил три года условно с испытательным сроком два года. Осипова освободили из-под стражи в зале суда и сняли арест с его имущества.

Напомним, Андрей Осипов был задержан 3 марта 2021 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в мошенничестве: по версии следствия, он повредил служебный «Хендай» и заставил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы получить страховку в 170 тысяч рублей. В последнее время Осипов находился под стражей, поскольку нарушил условия пребывания под домашним арестом.



